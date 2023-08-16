شارع الحوادث تُقدِّم المُعينات المعملية للمرافق الصحية والمستشفيات

الخرطوم: علي تركماني

قامت منظمة شارع الحوادث بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية وغرفة الطوارئ ومفوضية العون الإنساني، بإيصال مساعدات عبارة عن معينات طبية ومعملية لتغطية احتياجات مستشفيى “النو والبلك” والمرافق الصحية التي تقدم خدمات طبية في أم درمان.

وقال المدير الإداري لشارع الحوادث لـ(السوداني) مرتضى سالم إننا نهدف لتقديم المساعدة في القطاع الصحي بكل الولايات بعد استقبال احتياجاتها الطبية، كما أكد سالم توفير معينات لفرعيات المنظمة في عدد من ولايات السودان ومبالغ مالية لسد الاحتياجات الطبية بمستشفيات الولايات.

وأشار سالم إلى أن الدعم جاء من منظمة صدقات أمريكا، شاكراً لجهودها في دعم المنظمة، وطالب المجتمع والمانحين بتقديم الدعومات العينية والمالية لارتفاع الاحتياجات.

واختتم سالم قائلاً: “تمّ شراء المُعينات من شركات مسجلة بفواتير معتمدة، وتمت مراعاة ظروف التخزين والترحيل الآمنة للمستشفيات”.