عقار يترأس اجتماع مجلس الوزراء بمدينة بورتسودان

بورتسودان: السوداني

ترأس نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار بمدينة بورتسودان اليوم، اجتماع مجلس الوزراء العادي بحضور وزير رئاسة مجلس الوزراء المُكَلّف والوزراء، وقدّم تنويراً للمجلس حول جولته الخارجية ولقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات، مُشيراً إلى أنّ زياراته جاءت بنتائج إيجابية، أبدى خلالها رؤساء الدول تفهمهم ودعمهم للشرعية في السودان، وأكّدوا عدم التدخُّل في شؤونه الداخلية إلّا عبر الحكومة السودانية بما يُحقِّق طموحات الشعب السوداني – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

واستعرض الاجتماع، المهام المطلوبة لعمل الحكومة في ما يلي إعادة البناء والتعمير، وتهيئة البلاد للانتخابات، واطّلع خلاله الوزراء على خارطة الطريق التي أعلنها نائب رئيس مجلس السيادة خلال خطابه الرسمي أمس للشعب السوداني.

وقال وزير الثقافة والإعلام المُكلّف، الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. جراهام عبد القادر في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إنّ نائب رئيس مجلس السيادة قدّم تنويراً أوضح من خلاله أنّ هذه الحرب بدأت منذ الثالث عشر من أبريل، وأنّ التعقيدات التي جرت كانت تُشير إلى أنّ الجُهود التي بُذلت لم تتمكّن من إيقافها.

وقال إنّ عقار أثنى على الجهود المبذولة لمجلس الوزراء والمسؤولين بالدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للمُحافظة على سير عمل الدولة خلال الفترة الماضية، وشدّد على ضرورة وجود حكومة مُتكافئة في مهامها.

وأضاف جراهام أنّ عقار التقى خلال جولته الخارجية بالجاليات السودانية وبعض قادة التنظيمات السياسية الحزبية ومجموعة من المُفكِّرين والمثقفين والإعلاميين وغيرهم لتبادل الآراء والأفكار وبلورتها في خارطة الطريق بما يلبي تطلُّعات شعب السودان.