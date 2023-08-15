مركز الشباب العربي يختار (3) رُوّاد من السُّودان ضمن الشباب العرب بـأبوظبي

الخرطوم: علي تركماني

في ذكرى اليوم العالمي للشباب، اختار مركز الشباب العربي في أبو ظبي، (3) رُوّاد من السودان، كُرِّموا بدرع الشباب العرب، وهم: الرائد مصطفى النعيم مقدم برنامج شاي لبن ومؤسس سينما الشباب، ويقوم بتنظيم ورش ودورات راتبة للمُهتمين بالإنتاج السينمائي.

وتم تكريم الرائد عمار كمال مؤسس “هدوء” أول بودكاست سوداني يصل لمليون مشاهدة على يوتيوب.

كما كُرِّمت الشابة الرائدة تسنيم البرهومي مؤسسة مركز تسنيم البرهومي للتأهيل النفسي المُوجّه للنساء والشباب بصفة عامة، ومُهتمة بتنمية الموارد البشرية، ومُنحت صفة كوتش مدرب في التنمية البشرية.