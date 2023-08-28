رئيس مجلس السيادة يلتقي نائبه مالك عقار

بورتسودان: السوداني

إلتقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، بمدينة بورتسودان اليوم.

وقدم عقار تنويراً لرئيس المجلس حول نتائج جولته الخارجية التي قام بها مؤخراً ولقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات، واصفاً اللقاءات بأنها إيجابية، وتطرقت لمجمل الأوضاع فى البلاد، لافتاً إلى أن رؤساء تلك الدول أبدوا تفهمهم ودعمهم للشرعية في السودان، وأكدوا عدم التدخل في شئوونه الداخلية إلا عبر الحكومة السودانية، بما يحقق طموحات الشعب السوداني- بحسب ما اورده إعلام مجلس السيادة.

كما إطلع رئيس مجلس السيادة، على مجمل اللقاءات التى عقدها نائب رئيس المجلس مع الجاليات السودانية وبعض قادة التنظيمات السياسية والحزبية ومجموعة من المفكرين والمثقفين.

وقدم عقار أيضا تنويراً لرئيس المجلس حول الأداء التنفيذي للحكومة خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة لتوفير الإحتياجات الضرورية للمواطنين.