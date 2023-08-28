مصادر (السوداني): الفريق أول البرهان يسافر إلى مصر غداً ومنها إلى عدد من الدول العربية والأفريقية

بورتسودان: السوداني

قالت مصادر بمجلس الوزراء لـ(السوداني)، إنّ رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيسافر إلى مدينة العلمين المصرية، صباح غد الثلاثاء، وسيلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب بالسودان في 15 أبريل الماضي.

وسيطّلع البرهان، السيسي بمستجدات الحرب في السودان، ومُجمل الأوضاع السياسية والإنسانية، وأوضاع النازحين السودانيين في مصر.

وكشفت مصادر (السوداني) أنّ البرهان من المُرجّح سيسافر لعدد من الدول العربية والأفريقية في الفترة القادمة، ومنها السعودية وقطر والكويت وجنوب السودان وتشاد.