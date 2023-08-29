البرهان يطلع على آداء الجهاز التنفيذي والملامح العامة لخطط وبرامج الحكومة

بورتسودان: السوداني

إطلع رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، على أداء الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الماضية والملامح العامة لخطط وبرامج الحكومة.

جاء ذلك لدى لقائه بمدينة بورتسودان، الوزراء وقيادات العمل التنفيذي الموجودين بولاية البحر الأحمر – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وإستمع البرهان إلى تنوير من وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، عثمان حسين، حول الأعمال الإقتصادية والإجتماعية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة السابقة بجانب أعمال اللجنة العليا للطوارئ الخاصة بتقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل إنسياب المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وقال، جراهام عبدالقادر، وزير الثقافة والإعلام المكلف الناطق الرسمي بإسم الحكومة، في تصريح صحفي أن رئيس مجلس السيادة شكر الشعب السوداني على إلتفافه حول قواته المسلحة ومناصرته لها لدحر التمرد الغاشم.

وأضاف جراهام أن الفريق أول ركن البرهان حيا جهد الوزراء ومصابرتهم من أجل تقديم الخدمات للمواطنين رغم الظروف المعلومة للجميع. مشيرا إلى أهمية إيصال الدعم الإنساني للمتضررين من عدوان مليشيا الدعم السريع في الولايات المتأثرة. وأوضح جراهام أن رئيس المجلس السيادي أشار إلى أن البلاد ستعتمد على مواردها الذاتية لمواجهة هذه المخاطر الماثلة مؤكدا أن السودان قادر على تحقيق النجاحات بالإرادة والقوة الذاتية.

ووجه بضرورة معالجة أوضاع الموانئ البحرية لتعظيم الفائدة الإقتصادية منها. داعيا أهل السودان لمضاعفة الجهد والمثابرة وإحياء ثقافة التعاون والتكاتف الإجتماعي مبينا أن نزوح المواطنين لعدد من الولايات أكد على هذه القيم والمعاني التي يتميز بها الشعب السوداني.