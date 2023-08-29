رئيس مجلس السيادة يصل مصر

متابعات: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم إلى جمهورية مصر العربية، فى زيارة رسمية، وكان في استقباله بمطار العلمين الدولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من السادة الوزراء، وأعضاء البعثة السودانية لدى مصر، وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة.

وسيعقد رئيس المجلس خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع فى السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

ويرافق رئيس المجلس، وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية – بحسب ما اورده إعلام مجلس السيادة.