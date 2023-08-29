البرهان يعود إلى البلاد

بورتسودان: السوداني

عاد إلى البلاد عصر اليوم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، بعد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية إستغرقت يوماً واحداً، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات، بجانب تطورات الأوضاع فى السودان.

وكان في إستقباله بمطار بورتسودان الدولي، الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام للمجلس وعدد من الوزراء.