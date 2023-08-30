جهاز المخابرات ينشر إعلاناً للضباط السابقين للعمل بهيئة العمليات

ود مدني: السوداني

نشر جهاز المخابرات العامة السوداني إعلاناً، أفاد فيه بفتحه باب التسجيل لإعادة خدمة أعضاء جهاز المخابرات السابقين للعمل بهيئة العمليات بالجهاز.

وأعلن الجهاز أمس، الراغبين التوجُّه إلى أقرب إدارة أو وحدة أمن بالولاية والمحليات وتسجيل أسمائهم وفق الاستمارة المُعِدّة لذلك.

الجدير بالذكر أنه تمّ حل هيئة العمليات في جهاز المخابرات في نهاية العام 2019 من قبل مجلس السيادة. ورفض حينها عناصر هيئة العمليات الذي يُقدّر عددهم بـ13 ألف مقاتل، خيار الانضمام لقوات الدعم السريع والإصرار على التسريح فوراً بدلاً من ذلك، وقالوا إن قبولهم بالانضمام للدعم السريع سيجعلهم تحت رحمة حميدتي والخضوع له، ووجّهوا انتقادات حادّة لمدير الجهاز حينها الفريق أول أبو بكر دمبلاب.

وتشكّلت هيئة العمليات في عام 2005 على يد مدير الجهاز الأسبق الفريق أول صلاح قوش.