تدشين العمل في استخراج الجواز الإلكتروني للمواطنين

بورتسودان: السوداني

أعلن الدين المدير العام لقوات الشرطة، وزير الداخلية المكلف، الفريق شرطة، خالد حسان محيي، انطلاقة العمل في استخراج الجواز الإلكتروني للمواطنين بعد أن تمت استعادة بيانات السجل المدني وأنظمة المرور كاملة.

وأشار وزير الداخلية المكلف خلال مُخاطبته، المؤتمر الصحفي اليوم ببورتسودان إلى أنّ ولايات سنار، الشمالية، نهر النيل، النيل الأبيض، كسلا، القضارف، البحر الأحمر، النيل الأزرق والجزيرة هي الولايات التي سيتم بها استئناف العمل في إجراءات استخراج الجواز، فيما تبقى بعض الإجراءات الفنية لانطلاقة العمل بولايتي شمال دارفور وشمال كردفان.

وكشف مدير الشرطة، عن تنسيق كامل مع الأجهزة النظامية الأخرى وأجهزة القضاء والنيابة والأجهزة التنفيذية للتحقيق فيما تعرض له المواطنون من إزهاق لأرواحهم، ونهب وتخريب لممتلكاتهم، إضافةً لنهب وتخريب مؤسسات الدولة الأخرى، مبيناً أنّ (١٦) ألف مركبة تم نهبها من ولاية الخرطوم تم التعامل معها عبر أنظمة المرور والتنسيق مع الإنتربول لضبطها وإرجاعها.

وأوضح وزير الداخلية المكلف، أن مقار الشرطة تم تخريبها بواسطة قوات التمرد، إلاّ أنّ رئاسة قوات الشرطة باشرت مهامها عبر رئاسة بديلة وقامت بدحر التمرد مع القوات المسلحة، إضافةً إلى أعمال الدفاع المدني في توزيع المساعدات ودفن الجثث، بجانب وضع الخُطط التأمينية للولايات بالتنسيق مع لجان الأمن ودعمها بقوات إضافية وإنشاء غُـرف للطؤارئ بغرض تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين والنازحين بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين، مُضيفاً أنّ قوات الشرطة استطاعت القبض على عدد كبير من المتهمين الذين نهبوا أموال المواطنين ومجوهراتهم ببعض ولايات البلاد.

وقال وزير الداخلية المكلف، بحسب ما أورده المكتب الصحفي للشرطة، إنّ استعادة أنظمة بيانات السجل المدني والمرور والجوازات يعتبر ملحمة بطولية حافظت على الهوية السودانية، ويمكن لأي مواطن الآن استخراج أوراقه الثبوتية، مشيراً إلى خطة متكاملة وضعتها رئاسة قوات الشرطة لإعادة الانتشار بسطاً للأمن وتحقيق الطمأنينة العامة.

وأكّد مساعد المدير العام للشؤون المالية، الفريق شرطة عبد المنعم محمد عبد القيوم، أنّ سعر الجواز للكبار يبلغ (١٥٠) ألف جنيه وللصغار (٧٥) ألف جنيه وهي رسوم اتحادية، مشيداً بدعم وزارة المالية الاتحادية لكل الأعمال الهجرية، وأشار إلى الدور المتعاظم للأجهزة الإعلامية في تسهيل وتوصيل المعلومات الشرطية الخدمية للمُواطنين.

وأشاد اللواء عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالدعم الكبير الذي قدّمته ولاية البحر الأحمر لقيام مصنع الجواز الإلكتروني وتسهيلها لكثير من العقبات.

وكشف اللواء شرطة سامي الصديق مدير الإدارة العامة للسجل المدني أن قاعدة بيانات السجل المدني محفوظة وتعمل بشكل منتظم ولا يمكن اختراقها وتم تأمينها باعتبارها أساس الدولة.

وأشار اللواء شرطة نصر الدين محمد عبد العليم مدير الإدارة العامة للمرور إلى جاهزية إدارته لاستخراج رخص القيادة بجميع ولايات البلاد عدا الولايات المتأثرة بالحرب.