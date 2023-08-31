وفدٌ من الحرية والتغيير يلتقي رئيس الوزراء القطري 

الدوحة: السوداني

التقى صباح اليوم، وفدٌ من الحرية والتغيير، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلى رأس الوفد، الباشمهندس عمر الدقير، بابكر فيصل، الواثق البرير، الصادق آدم، انتصار العقلي، طه عثمان وكمال إسماعيل.

وتشمل زيارة وفد الحرية والتغيير، الكويت وجنوب السودان، حيث يبحثون سبل إنهاء الحرب ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه الشعب السوداني، واستعادة المسار الديمقراطي، واستعراض رؤية التحالف لتحقيق تلك الأهداف – بحسب ما أعلنت الحرية والتغيير.