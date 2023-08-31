الفريق أول البرهان: السودان يتعرّض لمُؤامرة كُبرى والحرب ستنتهي عاجلاً

بورتسودان: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنّ السودان يتعرّض لمُؤامرة كبرى، وإنهم يُواجهون حرباً ستُمزِّق السودان وستصيب الدولة في مقتلٍ إذا لم يتم حسمها عاجلاً، وإنّ المرحلة المُقبلة تحتاج إلى تعاضد الناس والتعاون، مؤكداً على وقوف الشعب السوداني إلى جانب قواته المسلحة.

وأضاف في خطاب له أمام قوات الشرطة في مدينة بورتسودان: “الحرب في السودان لخدمة أشخاص محددين وستنتهي عاجلاً.. والناس كلها تستعد لترتيبات ما بعد الحرب”.

وأوضح أنّ هناك جرائم حرب اُرتكبت في دارفور والخرطوم، ويجب محاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على أن ما يجري الآن فيه مدلولات جهوية وعنصرية تهدد أمن السودان، وأن هناك مَن يعمل على تقويض مؤسسات الدولة، وطالب المتمردين بتسليم أسلحتهم.

ودعا البرهان إلى مراجعة تعرفة سعر الجواز السوداني، من اجل التخفيف عن كاهل المواطن، حيث بلغت ١٥٠ ألف جنيه للكبار و٧٥ ألفاً للصغار.