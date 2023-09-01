الاتحادي الأصل يدعو لوقف الحرب ويدعو الأحزاب السِّياسيَّة إلى مزيدٍ من الحوار وتقبل الرؤى ونبذ الإقصاء

القاهرة: السوداني

أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، مجدداً موقفه الداعم للجهود الرامية للتوصل إلى حلٍّ سياسي للأزمة السودانية وإلى ضرورة وقف الحرب، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعب السوداني على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز جميع التحديات، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار وعودة الديمقراطية والشروع في مسار إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

وعَقدَ المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، اجتماعاً ظهر أمس برئاسة نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي، السيد جعفر الصادق الميرغني، وناقش الاجتماع تطوُّرات الوضع السياسي الراهن، وبحث آخر المُستجدات بالسودان في ظل الحرب والتحديات التي تُواجه البلاد حالياً.

ووقف اللقاء، أمام تطوُّرات الأوضاع العسكرية والأمنية في جبهات القتال، داعياً إلى ضرورة وقف الحرب، مشيداً بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة، والدور الذي تقوم به في حماية حدود الدولة ضد كافة التهديدات المُحتملة، فضلاً عن مساهماتها في إدارة شؤون الدولة والمُحافظة على مؤسساتها القومية ودعم مقومات التنمية، مُؤكداً أن ذلك يمنح المواطن السودان الثقة ببقاء الدولة، وحتمية استئناف إصلاحها.

وأكّد الاجتماع تقديره البالغ لتضحيات رجال الوطن، التي حفظت بقاء كيان الدولة.

وقال إعلام الحزب في بيان له: “أشاد الاجتماع بزيارة رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لمصر، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنّ العلاقات السودانية المصرية، هي صمام أمان المنطقة، مُؤكداً ثقته في مخرجات لقاء الرئيسين، لما يُحقِّقه من خيرٍ لشعبي البلدين، مُشدداً على أهمية العمل لمُعالجة أوضاع السودانيين المقيمين في مصر وتقديم تسهيلات إضافية لهم”.

وأضاف: “على صعيد المبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية، أكد الاجتماع، تواصل الحزب وتفاعله الإيجابي مع كل المبادرات، ودعمه لخط الحوار السوداني السوداني، لبناء مرحلة جديدة تستفيد من أخطاء الماضي، وتتجه بالبلاد نحو استعادة الاستقرار، والتمهيد لاستئناف إجراءات الانتخابات بعد العملية الأمنية والعسكرية المؤهلة لها، داعياً الأحزاب السياسية إلى مزيدٍ من الحوار وتقبل الرؤى ونبذ الإقصاء. وأكد الحزب سعيه واستمرار جهوده لتوحيد القوى السودانية المدنية في تحالف واسع، وجدّد دعوته للقوى السياسية والتيارات والتحالفات والكيانات المدنية السودانية تجاوز خلافاتها والسمو فوق تبايناتها والانضمام لهذه الوحدة من أجل الوصول إلى تحقيق التغيير الديمقراطي، وبناء الدولة المدنية الحديثة. وتوجّه الحزب بالدعوة إلى جميع الأحزاب والقوى السياسية السودانية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى العمل معاً من أجل إنجاح مشروعه لتوحيد الصف المدني السوداني، وبذل المزيد من الجهد لهذا الغرض”.