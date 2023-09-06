عاجل (السوداني).. وزير الخارجية الأمريكي: أفراد قوات الدعم السريع ارتكبوا في دارفور فظائع وانتهاكات عديدة.. لذلك فرضت واشنطن إجراءات ضد اثنين من كبار قادة الدعم السريع

متابعات: السوداني

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ أفراد قوات الدعم السريع، ارتكبوا في دارفور فظائع وانتهاكات عديدة، مما أدى إلى عمليات قتل بدوافع عرقية، وانتهاكات مستهدفة ضد نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ونهب وحرق المجتمعات المحلية. وأوضح الوزير الأمريكي أنه رداً على ذلك، اتخذت وزارتا الخارجية والخزانة إجراءات ضد اثنين من كبار قادة الدعم السريع.

وأضاف بلينكن: “تفرض وزارة الخارجية قيوداً على التأشيرة على جنرال قوات الدعم السريع وقائد قطاع غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، لتورطه في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. وبحسب مصادر موثوقة في 15 يونيو 2023، قامت قوات الدعم السريع بقيادة اللواء جمعة باختطاف وقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه. وجاء هذا الفعل بعد ساعات فقط من تصريحات أبكر العلنية التي أدان فيها تصرفات قوات الدعم السريع”.

ومضى بلينكن في بيان له: “في الوقت نفسه، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على القائد الكبير لقوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو لعلاقته بقوات الدعم السريع، التي ارتكب أعضاؤها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والقتل على أساس عرقي”.

وأكد بلينكن أن بلاده تواصل دعوة جميع الجهات الخارجية إلى تجنب تأجيج الصراع. وشدد أنهم لن يترددوا في استخدام الأدوات المتاحة لهم لإعاقة قدرة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة على إطالة أمد الحرب، وسيستخدموا أيضاً هذه الأدوات لردع أي جهة فاعلة عن تقويض تطلعات الشعب السوداني للسلام والحكم المدني الديمقراطي.

وقال: “سنعمل على تعزيز مساءلة المسؤولين عن الفظائع والسعي لتحقيق العدالة للضحايا. ويجب على الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع أو غيرها من الانتهاكات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتفاوض على إنهاء النزاع”.

مضيفاً: “يُظهر الإجراء المتخذ اليوم أيضاً، التزام الولايات المتحدة بتعزيز مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات، بما يتوافق مع المذكرة الرئاسية التي وقعها الرئيس بايدن في نوفمبر 2022. وعملاً بالمادة 7031 (ج) من وزارة الخارجية، العمليات الخارجية، وقانون مخصصات البرامج ذات الصلة لعام 2023، فإن عبد الرحمن جمعة وأفراد عائلته المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة. تقوم وزارة الخزانة بإدراج عبد الرحيم حمدان دقلو، على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي”.