(400) قتيل وألف من المفقودين السودانيين في فيضانات درنة الليبية

كتبت: سوسن محجوب

قال مصدرٌ دبلوماسيٌّ رفيعٌ بالسفارة السودانية في طرابلس لـ(السوداني) إن الحصيلة الأولية للضحايا السودانيين الذين توفوا في فيضانات درنة الليبية بلغ (400) شخص، بينهم أسر كاملة، فيما بلغ عدد المفقودين نحو (ألف).

ونوه المصدر إلى أنّ هذه الأرقام مرشحة للزيادة، حيث لا تزال عمليات البحث ورفع الأنقاض وجمع الجثث مُستمرّة.

وأضاف أن عدد الجالية في درنة يبلغ نحو نصف مليون سوداني.

ونوّه ذات المصدر الدبلوماسي إلى إجلاء أعداد كبيرة من الجرحى لتلقي العلاج في مدن بنغازي والبيضة وطبرق، لافتاً إلى التنسيق بين السفارة السودانية ورؤساء الجاليات السودانية في المنطقة الوسطى والغربية مع السلطات الليبية لتقديم الدعم والمُساندة.

وتعرّضت مدينة درنة شرق ليبيا لإعصار “دانيال” الذي ضرب بقوة كبيرة الساحل الليبي، ما أدى إلى انهيار سدّين رئيسيين بالمدينة وتدفق كميات هائلة من المياه جرفت أجزاءً واسعة من المدينة، أودت بحياة الآلاف من سكانها. فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.