لتعزيز التنمية المستدامة.. منتدى أبوظبي للسلم يحتفل بملتقاه العاشر

يحتفل منتدى أبوظبي للسلم بملتقاه العاشر في عاصمة التسامح والاستدامة أبوظبي أيام: 14، 15، 16 نوفمبر القادم، تحت شعار”من أجل سلام مستدام- التحديات والإمكانات” بحضور رسمي وعلمي كبير ومشاركة نخبوية إماراتية وعربية ودولية واسعة. برعاية وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وبرئاسة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى أبوظبي للسلم، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

ويأتي اختيار هذا الشعار في الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات عام 2023 “عام الاستدامة”، تجسيدا لرؤية دولة الإمارات وأهدافها في هذا المجال، وليكون الملتقى بعنوانه ومحاوره مشاركة فكرية فاعلة لإبراز مركزية السلم وضرورته لتعزيز التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، يناقش الملتقى هذا العام محاور عدة من أبرزها: – السلم المستدام المفاهيم والإنجازات؛ – مفهوم السلم المستدام وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ – أزمات العالم المعاصرة والسلم المستدام؛ – السلم المستدام والتنمية المستدامة؛ – الديبلوماسية الدينية والثقافية والتدابير الوقائية.