تخريج الدفعة الأولى من المُستنفرين لقوات الاحتياط بالولاية الشمالية

شهدت الولاية الشمالية، تخريج الدفعة الأولى من المُستنفرين لقوات الاحتياط لمعسكرات العزة والكرامة بالضفة الغربية.

وقال قائد قيادة الفرقة (19) مشاة مروي، اللواء ركن سليمان كمال حاج الخضر، أن الاستنفار الشعبي الكبير الذي تشهده الولاية يُؤكِّـد اصطفاف ووقوف جماهير الشعب السوداني خلف القوات المسلحة وهي تمضي بقوةٍ وثباتٍ نحو تحقيق النصر المُـؤزّر.

وأوضح اللواء ركن سليمان كمال، أنّ الولاية الشمالية كانت سبّاقة في إنفاذ موجهات القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتدريب المُتطوِّعين وانتظام معسكرات التدريب بالمناطق كافّـة.

من جانبه، هَنّأ والي الشمالية، الباقر أحمد علي، المستنفرين المتخرجين، مُـؤكِّداً أنهم يمثلون إضافةً حقيقيةً للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن، والتفاف جماهير الولاية خلف القوات المسلحة وهي تخوض معارك العزة والكرامة في دحر ميلشيا التمرد من خلال التفاعل والتلاحم الكبير الذي ينتظم معسكرات التدريب بمحليات الولاية كافّـة.

وامتدح الوالي، مجهودات قيادة الفرقة (19) مشاة في ترتيب وتنظيم معسكرات التدريب، وحيا جهود قدامى المحاربين في برامج الدعم والإسناد للقوات المسلحة ومبادرات المرأة في الإعداد والإسناد والانخراط في معسكرات التدريب، داعياً المتخرجين لرفع الحس الأمني والإبلاغ عن الظواهر السالبة والمهددات الأمنية بالمجتمع.