الأزهر الشريف: نُعزي العالم الصامت في ضحايا ‎فلسطين الأبرياء ونحيي صمود الشعب الفلسطينيّ الأبيّ وندعو الله أن يلهمهم الصمود في وجه طغيانِ الصهاينة وإرهابِهم والصمتِ المخجل للمجتمع الدولي

‏‎‏‎* الأزهر الشريف: هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية
* ‏‎الأزهر الشريف: ندعو الله أن يرزق الشعب الفلسطيني الصمود والسكينة والقوة ونؤكد أن كل احتلال إلى زوال إن آجلًا أم عاجلًا طال الأمد أو قصُر
* ‏‎الأزهر: نطالب العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في احتلال الصهاينة لفلسطين أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث

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By alsudani
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alsudani

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