الأزهر الشريف: نُعزي العالم الصامت في ضحايا فلسطين الأبرياء ونحيي صمود الشعب الفلسطينيّ الأبيّ وندعو الله أن يلهمهم الصمود في وجه طغيانِ الصهاينة وإرهابِهم والصمتِ المخجل للمجتمع الدولي
* الأزهر الشريف: هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية
* الأزهر الشريف: ندعو الله أن يرزق الشعب الفلسطيني الصمود والسكينة والقوة ونؤكد أن كل احتلال إلى زوال إن آجلًا أم عاجلًا طال الأمد أو قصُر
* الأزهر: نطالب العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في احتلال الصهاينة لفلسطين أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث