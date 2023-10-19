وفد من الاتحاد الأوروبي والأفريقي والإيقاد يلتقون بسياسيين وإدارات أهلية في القاهرة لوقف الحرب

القاهرة: السوداني

يلتقي مبعوثون أوروبيون، وممثل الاتحاد الأفريقي، وممثل الإيقاد، ونائب رئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس بالقاهرة في اجتماعات مع عدد من القوى السياسية والمدنية والأهلية.

وتشمل القوى السياسية والمدنية، الكتلة الديمقراطية بوفد يرأسه جعفر الميرغني ويضم مناوي وجبريل، والتراضي الوطني بوفد يرأسه مبارك الفاضل، كما تشمل الاجتماعات الإدارة الأهلية بوفد يرأسه السلطان سعد بحر الدين، سلطان المساليت وصديق ودعة رئيس المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية، بالإضافة إلى ممثل ورجال الأعمال وجدي ميرغني.

وتبحث الاجتماعات، إمكانية وقف الحرب والتشاور حول الطريقة التي يُمكن أن يتم بها الحوار الوطني السوداني لعملية سياسية جديدة.