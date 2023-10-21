البيت الأبيض يحذف صورة لبايدن رفقة قوات خاصة أمريكية في إسرائيل

واشنطن: وكالات

حذف فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، صورة كان قد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي للرئيس وهو يصافح القوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في إسرائيل، دون تغطية وجوههم أو غيرها من السمات التعريفية.

وقال المنشور الذي تم حذفه من على حساب البيت الأبيض بعد ساعة من نشره “بايدن التقى بالقوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في إسرائيل لشكرهم على شجاعتهم والعمل الذي يقومون به ردا على هجوم حماس”.

وأظهرت الصورة الأصلية وجوه أربعة رجال جميعهم يرتدون الزي العسكري الأمريكي.

وسرعان ما تم التعرف عليهم على أنهم أعضاء في المجموعة القتالية النخبوية (CAG) والمعروفة أيضا باسم “قوة دلتا”.

وردا على سؤال عما إذا كانت قوات خاصة أمريكية موجودة في إسرائيل، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تساعد حليفتها في التخطيط والمعلومات الاستخبارية لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

كما التقط الرئيس الأمريكي صورة مع عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية.