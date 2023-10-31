مناوي يلتقي الرئيس الكيني في نيروبي

متابعات: السوداني

التقى رئيس حركة جيش تحرير السودان رئيس اللجنة السياسية بالحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، مني أركو مناوي، بالقصر الرئاسي بالعاصمة الكينية نيروبي، بالرئيس الكيني وليام روتو، وفقاً لبيان صحفي صادر من الحركة.

تناول اللقاء تنويراً بالشرح لجذور الأزمة السودانية وتداعياتها السياسية والإنسانية والأمنية للحرب الجارية في البلاد وضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية ومساعي دول الجوار والتنسيق بينها عبر آلية موحدة ودعم منبر جدة في الوصول إلى وقف لإطلاق النار والعدائيات للأغراض الإنسانية وضرورة مواءمتها بروتوكولياً لاتفاق سلام جوبا بغية تكوين آليات مشتركة للمراقبة، وذلك لتهيئة الأجواء والتمهيد لإعداد للعملية السياسية الشاملة.

من جانبه، أمّن الرئيس الكيني على استمرار كينيا في مساعيها لوقف الحرب والعمل على تنسيق المبادرات الإقليمية والدولية.

ورافق مناوي في زيارته كل من ترايو أحمد ونور الدائم طه.