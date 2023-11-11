الفريق أول البرهان يلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم بالمملكة العربية السعودية ، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها وتطويرها فى كافة المجالات.

وقدم البرهان ، للرئيس الإيراني شرحاً حول مجريات وتطورات الأوضاع في السودان علي ضوء التمرد الذي قامت به مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة والجرائم والإنتهاكات الجسيمة التي قامت بها وإستهدافها للمدنيين وتدمير البنيات التحتية للدولة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد.

وأعرب رئيس المجلس عن تطلع السودان لدفع وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والإرتقاء بها.

من جانبه أكد الرئيس الإيراني عزم بلاده على تمتين وتعزيز العلاقات بين السودان وإيران، مرحباً بعودة العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى مكانه السودان الكبيرة والمهمة في المنطقة.