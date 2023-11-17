(السوداني) تنشر نص خطاب وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق للأمين العام للأمم المتحدة بانهاء تفويض بعثة (يونيتامس) في السودان

قررت حكومة ‎السودان، إنهاء تفويض بعثة ‎يونيتامس وإلغاء العمل باتفاقية مقر البعثة المبرمة مع حكومة السودان في يوليو 2021م.

(السوداني) تنشر نص خطاب وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق للأمين العام للأمم المتحدة بانهاء تفويض البعثة.

معالي الأمين العام للأمم المتحدة

-1- أرجو أن أنقل لكم بموجب هذه الرسالة قرار حكومة السودان بإنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الإنتقال في السودان (يونيتامس) المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم: 2524 المؤرخ في 3 يونيو 2020م وإنهاء العمل من جانب السودان بإتفاقية وضع البعثة (SOMA) المبرمة مع البعثة في الخرطوم بتاريخ 4 يوليو 2021م. كما تعلمون، أن السودان قد بادر بطلب إنشاء هذه البعثة بموجب الخطاب الموجه من السيد رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، إلى الأمين العام والمؤرخ في 27 فبراير 2020م.

-2- إن الغرض من إنشاء البعثة آنذاك كان هو مساعدة حكومة السودان الإنتقالية عقب ثورة ديسمبر 2018م وما أفرزته من واقع سياسي في البلاد لتحقيق أهداف إستراتيجية. إلا أن أداء البعثة في تنفيذ تلك الأهداف المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كان مخيباً للأمال وكان سبباً في تعقيد الوضع بدلاً عن المساعدة في عملية الإنتقال الديمقراطي هذا وقد نقل السودان مراراً ملاحظاته وموقفه حول أداء البعثة في إجتماعات مجلس الأمن الخاصة بالموضوع، فضلاً عن ذلك قام السيد وكيل وزارة الخارجية المكلف السابق بزيارة إلى نيويورك في ابريل 2022م سلم خلالها أعضاء مجلس الأمن وسكرتارية الأمم المتحدة ملاحظات السودان على أداء البعثة، لكن المؤسف أن طبيعة عمل وإدارة البعثة ظل دون تغيير.

-3- أكدت الأمم المتحدة في الإتفاقية الموقعة مع حكومة السودان بشأن وضع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الإنتقالية السودانية على الاهداف الإستراتيجية لبعثة يونتامس بالتوافق التام مع مبادئ الملكية الوطنية بما في ذلك الالتزام بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه والتأكيد على روح التعاون والإحترام المتبادل والإقرار بملكية شعب السودان وحكومته الإنتقالية على العملية الإنتقالية، وإن الحكومة تعنى حكومة السودان الإنتقالية المنشأة بالوثيقة الدستورية والحكومات التي ستخلفها. وفي المادة (4) ورد إمتناع يونيتامس وأعضاؤها عن أي نشاط يتعارض مع الطبيعة المحايدة والدولية لواجباتهم مع إحترامهم لجميع القوانين واللوائح المحلية والتقيد والإلتزام بها على أن يتخذ الممثل الخاص الإجراءات المناسبة لضمان الإمتثال لهذه الإلتزامات.

-4- من المهم الإشارة إلى أن الأوضاع الحالية التي يمر بها السودان خلقت تغيراً جوهرياً في الظروف التي إستدعت طلب إنشاء بعثة يونيتامس من جانب السودان. بحيث إنها أصبحت لا تلبي تطلعات شعب وحكومة السودان وإنطلاقاً من أعلاه أنقل وأؤكد لكم طلب حكومة السودان من الأمم المتحدة بالإنهاء الفوري لبعثة يونيتامس، وفي ذات الوقت نود أن نؤكد لكم أن حكومة السودان ملتزمة بالإنخراط البناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة حول صيغة جديدة مناسبة ومتفق عليها حتى يتم ضمان التوصل إلى نتائج إيجابية قابلة للتنفيذ ذلك اتساقاً مع ما جاء في لقاء السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مع الأمين العام في سبتمبر الماضي. هذا وقد فوض السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مبعوثاً يقود وفداً رفيعاً للإنخراط مع السيد الأمين العام ورئيس مجلس الأمن وجميعالأعضاء والأمانة العامة حول الصيغة الجديدة للتعاون وسيصلكم يوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2023م.

-5- ختاماً نعبر عن تقديرنا لكل ما تقوم به الأمم المتحدة في السودان وأؤكد لكم إستمرار التعاون مع الفريق القطري للأمم المتحدة وجميع الوكالات المعتمدة بما ييسر عملها وتنفيذ برامجها بما يخدم مصلحة الشعب السوداني.

-6- أرجو ممتناً إطلاع أعضاء مجلس الأمن على نص هذه الرسالة وإعتمادها وثيقة رسمية من وثائق المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير

علي الصادق علي

وزير الخارجية المكلف

جمهورية السودان الأربعاء 15 سبتمبر 2023م