مصادر (السوداني): ألمانيا تخفِّض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في السودان إلى قائم بالأعمال

القاهرة: السوداني

علمت (السوداني) من مصادرها؛ أن ألمانيا خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في السودان إلى قائم بالأعمال، وسحبت سفيرها بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

يُذكر أنّ بعض سفراء الدول الغربية بالسودان يباشرون أعمالهم من دول الجوار مثل القاهرة.

وأعادت برلين علاقاتها بصورة كاملة مع السودان بعد سقوط حكومة البشير، حيث أعلنت في العام 2020 عودة التعاون التنموي الذي أوقفه البرلمان الألماني منذ عام 1989 بسبب اندلاع الحرب الأهلية، واستقبلت الخرطوم وفوداً ألمانية رفيعة، على رأسها الرئيس الألماني ووزير الخارجية، وتبنّت ألمانيا برامج لدعم الاقتصاد السوداني، واستضافت مؤتمر شركاء السودان.

وبحسب المعلومات التي توفرت للصحيفة، فإنّ ألمانيا أخطرت الحكومة السودانية رسمياً بقرارها بسحب سفيرها لدى الخرطوم.

وقبل اندلاع الحرب، توترت العلاقة مجدداً بين الخرطوم وبرلين بسبب الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر 2021 وعلقت الحكومة الألمانية إجراءات التعاون الإنمائي الثنائي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وأبقت على دعم مباشر للمواطنين.