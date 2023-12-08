مجلس الاتّحاد العام للأدباء والكُتّاب العرب ينظر بالأسى لما يدور في السُّودان من احترابٍ

متابعات: السوداني

قال مجلس الاتّحاد العام للأدباء والكُتّاب العرب، إنّه ينظر بالأسى لما يدور في السُّودان الشقيق من احترابٍ، كما يُثمِّن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيقاف إطلاق النار، وإحلال السلام بما يحفظ للسُّودان الشقيق سلامة ووحدة أراضيه، مُؤكِّداً دعم الحقوق التاريخية لمصر والسُّودان في مياه نهر النيل، ورفضه أيِّ مساسٍ بهذه الحقوق.

واستضافت مدينة نواكشوط، الاجتماع الدوري لمجلس الاتحاد العام للأدباء والكُتّاب العرب في نطاق برنامج “نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي”، وضمن احتفالية شهر اللغة العربية، برئاسة د. علاء عبد الهادي، الأمين العام للاتّحاد العام للأدباء والكُتّاب العرب، وذلك ضمن قمة أدبية عربية أفريقيّة، شملت ندوات فكرية وأمسيات وأصبوحات شعرية، شارك فيها عددٌ من قادة جمعيات وأندية الأدب العربي في بعض الدول الأفريقية.

وتضمّنت الندوات، عروضاً ومحاضرات حول “القلم وثوابت الهوية والقيم”، وحول الأدب العربي في أفريقيا جنوب الصحراء.

وقد افتتح القمة الأدبية العربية الأفريقية، المختار داهي، وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وزير الثقافة وكالة، وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات السامية في موريتانيا وسفراء وممثلو بعثات دبلوماسية عربية، وجمهور واسع من الأدباء والكُتّاب وكبار المثقفين.

وناقش مجلس الاتّحاد العام للأدباء والكُتّاب العرب، سُبل توظيف القلم في حراسة القيم وثوابت الهوية، كما ناقش واقع الأدب العربي في أفريقيا وسُبُل مد جسور التواصل بين الأدباء في العالم العربي وأشقائهم في دول أفريقيا، لا سيّما في الدول الأفريقية ذات العطاء الأدبي والثقافي باللغة العربية.