كيف تتصرف مع زوجتك عندما تبكي؟

همسة تربوية: د. عبد الله إبراهيم علي أحمد

عليك أن تسأل زوجتك برفق وشفقة عن سبب بكائها حينما تبكي، غالباً سوف تحجم عن الإجابة، واصلاً أيها الزوج أنت تعرف سبب البكاء، فلتصبر قليلاً لتستقبل ما تخبرك به عما دفعها للبكاء بالتعاطف أياً كان السبب، ولا تزنه بميزان الحق والواقع. هوِّن عليها وواسها، وقل لها ما يؤكد وقوفك معها ومساندتك لها، اعتذر لها وامسح دموعها إن كنت أنت سبب البكاء، وبشِرها بالأجر لاحتسابها ما أصابها، وقل لها أن تكوني مظلومة خير لك من أن تكوني ظالمة.

فقد تبكي لتؤكد أهمية ما تشعر به، فالبكاء هنا شكل من أشكال التعبير العاطفي، وقد تبكي لتتخلص من التوتر، وقد تبكي لتزيد من أنوثتها، فالدموع تزيد في أنوثة المرأة وتضفي عليها لمسات جمالية خاصة، وقد تبكي فرحاً بنجاحها أو سروراً بفوزها، ويكفي أن يعلم الرجل أن بكاء المرأة يريحها.

وفي كل الأحوال يجب على الزوج مواساتها والتخفيف عنها والجلوس معها والتحدث والاستماع إليها، وإذا كان هو سبب حزنها، يحاول ان يتغاضى عن الموضوع ويصالحها حتى لو كانت هي المخطئة، فلا تطرق باب قلب الأنثى وانت لا تحمل معك حقائب الاهتمام، قد تبكي الزوجة ولسان حالها يقول في ظل زوجي أعيش وفي ظل زوجي استريح، يا زوجي العزيز لا تدع ظلك يسبقني.

* خبير المناهج وطرائق التدريس وأخصائي التقييم والاعتماد المدرسي

الدوحة – قطر