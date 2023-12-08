تدمير مؤسسات صندوق رعاية الطلاب بنسبة 90% في الولايات المتأثرة بالحرب

مدني: السوداني

أعلن الصندوق القومي لرعاية الطلاب، عن تعرض منشآت الصندوق في الأمانة العامة بولاية الخرطوم وولايات دارفور وبعض ولايات كردفان للتدمير والتخريب الشامل بنسبة 90%.

وكشف د. أحمد حمزة، الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب في تصريحات صحفية، أن الدمار الذي لحق بمنشآت الصندوق شمل الإتلاف الكامل للمستندات وسرقة المتحركات والأثاثات، بجانب تصدع المباني نتاج سقوط القذائف عليها وتحويل بعضها لثكنات عسكرية.

وأكد حمزة أن التنسيق المُحكم بين الصندوق وإدارات الجامعات مَكن من استئناف الطلاب للدراسة تدريجياً لبعض الدفع رغم ظروف الحرب والتي كان من آثارها استخدام بعض الداخليات في الولايات الآمنة كدور لاستضافة المتأثرين بالحرب.

وأوضح الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب أن أولى الدورس المستفادة من الحرب استخدام التقنية الحديثة في أرشفة مستندات الصندوق وحوسبتها إلكترونياً، مبيناً أنه بسبب هذه الحرب فَقدَ الصندوق كثيراً من مستنداته.