لقاء بين سكرتير الإيقاد والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الأفريقي

جيبوتي: السوداني

التام مساء أمس، لقاء بين السكرتير العام لمنظمة الإيقاد، د. ورقنا جبيهو، والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الأفريقي السفير، مايك هامر.

وقال د. ورقنا: “استضفت، السفير مايك هامر، في مكتبي قبل انعقاد الدورة الاستثنائية الحادية والأربعين للإيقاد في جيبوتي. ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك وشراكتنا التي تساهم في التنمية الإقليمية والسلام والأمن”.

وطرحت إيقاد مبادرة لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السوادنية.

وأعلنت واشنطن أمس، ان المبعوث الخاص هامر، سيحضر قمة الإيقاد الاستثنائية بشأن السودان، وسيجتمع بمسؤولين من جيبوتي. وسيعرب المبعوث هامر عن الدعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في السودان وتعزيز التحول الديمقراطي والضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، ودعم العدالة والمساءلة لضحايا العنف. كما سيشارك المبعوث هامر، في منتدى الدوحة في قطر ويناقش مع المسؤولين القطريين الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء العنف الدائر في السودان وتعزيز الاستقرار في القرن الأفريقي. ويعتزم المبعوث هامر الاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا لتنسيق الجهود بشأن السودان.

