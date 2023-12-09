الصحة العالمية تُحذِّر من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان

جنيف: متابعات

حذّرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع استمرار القتال والنزوح الجماعي وتفشي الأمراض.

وقال القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان من مقر إقامته ببورتسودان، د. محمد توفيق مشعل، للصحفيين في جنيف أمس الجمعة، إن العديد من الناس فقدوا حياتهم بسبب تعطل النظام الصحي وعدم إمكانية الوصول إلى العمليات الجراحية العاجلة، والأدوية والخدمات المنقذة للحياة.

وحذّر مشعل من تفاقم تفشي الأمراض، مشيراً إلى أنه خلال شهر واحد انتشرت الكوليرا من 3 إلى 9 ولايات – بما في ذلك المدن الكبرى والمناطق التي يدور فيها الصراع، مع وجود أكثر من 5,400 حالة اشتباه بالإصابة ومؤكدة و170 حالة وفاة.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلق خاص بشأن الوضع في دارفور، حيث لا تزال المستويات المرتفعة من العنف وعدم القدرة على الوصول إلى الاحتياجات الأساسية تجبر الناس على النزوح إلى أماكن أخرى أو إلى تشاد المجاورة. وتفيد التقارير بأنه لا يمكن الوصول إلى العديد من المستشفيات، كما أن انعدام الأمن يحُول دون إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن.

وقال مشعل إنّ منظمة الصحة العالمية تظل على الأرض تعمل جنباً إلى جنب مع السلطات الصحية السودانية والشركاء الصحيين لتقديم الخدمات المنقذة للحياة لشعب السودان.

كما تواصل المنظمة استخدام كل السُّبُل المتاحة لتوزيع الإمدادات إلى حيث تمس الحاجة في جميع أنحاء السودان، وتستعد المنظمة حالياً لإرسال الإمدادات الطبية والتشخيصية إلى دارفور وكردفان كجزء من قافلة أكبر تابعة للأمم المتحدة.