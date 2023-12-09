السودان يعرض انتهاكات مليشيا الدعم السريع عبر فيديو في مؤتمر الإيقاد

جيبوتي: خاص (السوداني)

علمت (السوداني) أنّ وفد الحكومة السودانية، عرض فيديو – في أعمال الدورة غير العادية (41) لجمعية رؤساء الدول والحكومات التابعة للإيقاد بجيبوتي – يحوي الجرائم الوحشية وضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المُتمرِّدة ضد السودانيين.

وقال مصدرٌ دبلوماسيٌّ شاهد الفيلم للصحيفة: “الفيديو كان صادماً جداً، وتأثر به كل من شاهده في القاعة، الكثيرون أدمعت أعينهم، البشاعة أقل شيء يمكن أن يُوصف به، الضحايا تعرّضوا لوحشية جنونية من قِبل جنود قوات الدعم السريع.. هذا رعبٌ، وصدمةٌ في ضمير الإنسانية”.