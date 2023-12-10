سكرتير الإيقاد يعلن عن إتفاق الجيش والدعم السريع على الإجتماع الفوري والاتفاق على وقف الأعمال العدائية في السودان

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أعرب السكرتير التنفيذي للإيقاد، ورقنه جيبيهو، عن سروره بالنتائج الناجحة التي حققتها الدورة الاستثنائية ال(41) للإيقاد في جيبوتي، بشأن معالجة الصراع في السودان، التي استضافها الرئيس اسماعيل عمر جيلي.

وقال ورقنه في تغريدة له على منصة اكس: “نقدر المناقشات البناءة والتوجيهات حول حل الصراع في السودان.. لقد حصل المؤتمر بشكل فعال على التزام من المتحاربين السودانيين بالاجتماع الفوري والاتفاق على وقف الأعمال العدائية – وهي خطوة حاسمة في تلبية تطلعات الشعب السوداني”.