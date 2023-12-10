الإيقاد: الفريق أول البرهان وحميدتي يوافقان على مقترح لقاء مشترك بينهما لوقف إطلاق النار غير المشروط وحل النزاع من خلال الحوار السياسي

متابعات: السوداني

رحب البيان الختامي للإيقاد بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، مشيداً ومقدراً لحضوره الجمعية العامة الاستثنائية الـ41 شخصياً.

وقال البيان إنّ البرهان أعلن تأكيده القاطع والتزامه بوقف إطلاق النار غير المشروط وحل النزاع من خلال الحوار السياسي، وموافقته على اقتراح الجمعية بعقد اجتماع فردي مع قائد قوات الدعم السريع، بتيسير من الإيقاد.

ورحب البيان كذلك، بالمحادثات الهاتفية التي جرت بين رؤساء دول الإيقاد مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، الذي قبل مقترحات الجمعية العامة للإيقاد بوقف إطلاق النار غير المشروط وحل النزاع من خلال الحوار السياسي وتسوية النزاعات، وعقد اجتماع ثنائي مع قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول البرهان بتيسير من الإيقاد.