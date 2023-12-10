انطلاق الانتخابات المصرية.. والسيسي الأرجح بالفوز بولاية ثالثة

القاهرة: السوداني

انطلق في التاسعة من صباح اليوم مارثون الإنتخابات الرئاسية المصرية، التي ستعقد على مدى ثلاثة أيام، واصطف المواطنون أمام مراكز الاقتراع لانتخاب الرئيس، والذي بات في حكم المؤكد ان يفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة، وسوف تعلن النتائج الرسمية في 18 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

وحرص الرئيس السيسى على تحية الجماهير بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية فى لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة صباح اليوم الأحد.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة، السيدة انتصار السيسي قرينة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 بمنطقة مصر الجديدة في محافظة القاهرة.