الإيقاد تتعهّد بدعم عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية

متابعات: السوداني

قال بيان قمة رؤساء الإيقاد، إنّه لا يمكن أن يكون هناك حلٌّ عسكريٌّ للأزمة الحالية في السودان، وإنّ الحوار والمناقشة السلمية والمحترمة هي السبيل الوحيد لرسم الطريق للمضي قُدُماً من أجل سودان سلمي ومستقر وموحد وديمقراطي.

وأضاف البيان: “لقد عقدنا العزم على مُضاعفة الجهود والعمل من أجل تعاون وتنسيق أفضل وأوثق مع جميع أصحاب المصلحة لحشد الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي، للقيام بدورهما الحاسم بشكل فعّال في التوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر، ولعقد الإيقاد اجتماع بشأن حل سلمي للصراع الدائر، ربع سنوي لمراجعة حالة التقدُّم في عملية السلام بالسودان”.

وأوضحت الإيقاد أنه وإدراكاً لتطلعات الشعب السوداني إلى الحكم الديمقراطي، التزمت قمة الإيقاد بدعم عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، من شأنها أن تُحدِّد طبيعة وهيكل المجتمع السوداني والحكم وتنقل البلاد إلى حكم ديمقراطي مدني قابل للحياة. كما قررت القمة تسريع الجهود الرامية إلى تنظيم حوار مدني شامل بين الإيقاد والاتحاد الأفريقي بقيادة سودانية يهدف صياغة إجماع وطني نحو تشكيل عملية انتقالية بقيادة مدنية تُتوّج بعقد حوار مفتوح وشفّاف ونزيه يقود إلى انتخابات ديمقراطية.