الجيش يأسف لتعرُّض موكب لـ(الصليب الأحمر) لإطلاق نار

الخرطوم: السوداني

أعربت القوات المسلحة، عن أسفها لتعرُّض موكب يتبع للجنة الصليب الأحمر لإطلاق نار، أدى لإصابة عدد من أفراد اللجنة بمنطقة الشجرة جنوبي الخرطوم، وذلك لعدم تقيد الموكب بالمسار المتفق عليه مع الجيش، إضافةً لوصول الموكب برفقة عربة مسلحة بمدفع تتبع للدعم السريع اقتربت من مواقع الجيش، ما أدى للتعامل معها.

وفيما يلي تنشر (السوداني) بيان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة:-

بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفقت القوات المسلحة مع ممثلي المنظمة الدولية على إخلاء مدنيين (من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة) كانوا متواجدين بكنيسة القديسة مريم بالخرطوم منطقة الشجرة.تضمنت إجراءات التنسيق مع المنظمة الدولية، تحديد خط السير (مقابر الرميلة – مجمع الرواد – مستشفى بست كير).

اتجاه دخول المنطقة (من الشمال).

نقطة التسليم مستشفى بست كير.

لم يلتزم ممثلو المنظمة الدولية بكل النقاط التي سبق ذكرها، حيث قاموا بالآتي:

أولاً: دخلوا إلى المنطقة من الاتجاه الجنوبي بدلاً من الاتجاه الشمالي طبقاً للاتفاق، وبالتالي مخالفة خط السير المتفق عليه تماماً.

ثانياً: حضر موكب ممثلي المنظمة برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين وعليها طاقم مدفع رشاش ١٢’٧ ملم قامت بالتقرب من مواقعنا الدفاعية، مما أدى إلى تعرُّض الموكب لإطلاق النار وحدوث عددٍ من الإصابات بين ممثلي المنظمة.

تأسف القوات المسلحة لهذا الحادث الذي وقع نتيجة لعدم التزام ممثلي المنظمة بنقاط التنسيق التي تم الاتفاق عليها، في الوقت الذي نؤكد التزامنا القاطع بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، كما نشدد على ضرورة التقيُّد بأيِّ ترتيبات مسبقة يجري الاتفاق حولها لتفادي كل ما من شأنه أن يُعرِّض حياة المدنيين للخطر.