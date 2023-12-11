الصليب الأحمر: نشعر بالصدمة والفزع جراء الهجوم المتعمد على قافلتنا الإنسانية بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، إنها تشعر بالصدمة والفزع إزاء الهجوم المتعمد على قافلتها الإنسانية في الخرطوم أمس الأحد.

وقال بيان لرئاسة اللجنة بجنيف، إن الحادث الذي وقع في حي الشجرة بالخرطوم أدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين، من بينهم ثلاثة من موظفي اللجنة الدولية. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وبحسب البيان، كان من المقرر أن تقوم القافلة الإنسانية المكونة من ثلاث مركبات للجنة الدولية وثلاث حافلات تحمل جميعها شارة الصليب الأحمر بشكل واضح بإجلاء أكثر من مائة مدني معرضين للخطر من الخرطوم إلى ود مدني عندما تعرضت للهجوم عند دخولها منطقة الإخلاء.

وتم تنفيذ العملية الإنسانية بناءً على طلب أطراف النزاع وتم التنسيق معها، حيث وافقت على ذلك وقدمت الضمانات الأمنية اللازمة.

وقال بيير دوربيس، رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان: “إن هذا الهجوم غير مقبول، ونحن نشعر بحزن شديد”.

“لقد صدمت من عدم الاحترام التام لشارة الصليب الأحمر، التي يجب احترامها وحمايتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني وكانت مهمتنا هي جلب هؤلاء المدنيين إلى بر الأمان وبدلاً من ذلك فقد فقدت أرواحهم بشكل مأساوي. قلبي ينفطر” لأحباء الأشخاص الذين قتلوا، ونأمل بشدة أن يتعافى المصابون بشكل كامل.

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