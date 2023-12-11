ضبط 4 مركبات تحمل مواد سامة مهربة بالبحر الأحمر

بورتسودان: السوداني

ضبطت قوات مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، 4 مركبات تحمل على متنها كمية كبيرة من مادة السيانيد عالية السمية، وذلك من خلال أحد الأطواف البرية.

وقال العميد خالد محمد صالح مدير إدارة مكافحة التهريب، إنّ الضبطية تمت عبر أحد الأطواف البرية شمال مدينة بورتسودان بعد توافر معلومات تمّت متابعتها حتى تمكّن الطوف من ضبط المركبات، كما تمّ ضبط كمية كبيرة من الإبل المُهرّبة على الحدود كانت في طريقها لخارج البلاد، بجانب ضبط عدد أربعة متهمين، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم تَوطئةً لتقديمهم للمحاكمة.