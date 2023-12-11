المبعوث الأمريكي مايكل هامر: ‏إذا لم يتوقف البرهان وحميدتي سينقسم السودان بطريقة أسوأ من ليبيا

الدوحة: السوداني

قال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، مايكل هامر، إن الوضع في السودان رهيب؛ “وإذا لم يتوقف البرهان وحميدتي فإننا نتوجه نحو تقسيم السودان.. التقسيم الذي ينتظر السودان إذا استمرّت الأطراف المتحاربة في مواقفها سيكون أسوأ من ليبيا”. وأضاف مايكل هامر في منتدى الدوحة: “يجب أن تعكس أفعال البرهان وحميدتي التزاماتهما”.

موضحاً أن محادثات السلام في جدة بشأن السودان وصلت إلى مرحلة الجمود، مشيراً إلى أن جدة كانت المكان الوحيد الذي وافق الفرقاء السودانيون على اللقاء فيه بوجود الولايات المتحدة والسعودية، “وبدون جدة ما كانت هناك محادثات سلام”.

وختم قوله: “نحن، كالولايات المتحدة، إلى جانب الأمم المتحدة، نعمل على دعم جهود الإيقاد بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وشركائنا السعوديين، للعمل في جدة من أجل وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية”.