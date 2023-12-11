تركيب الطاقة الشمسية بمحطات المياه والمرافق الصحية ومخازن الأدوية بالجزيرة

الخرطوم: السوداني

دشّنت وزارة البنى التحتية والنقل بولاية الجزيرة اليوم، محطتي الطاقة الشمسية بحي الإنقاذ شرق مدني وحي الأندلس.

من جانبه، أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء)، استمرار إنفاذ مشاريع الطاقة الشمسية في مصادر المياه بالولاية والمرافق الصحية ومخازن الأدوية ضمن ميزانية الوزارة للعام 2024م.

من جهته، أوضح المهندس محمد العوض الجاك مدير هيئة مياه الولاية، أن محطات الطاقة الشمسية أسهمت في استقرار الإمداد المائي في ظل برمجة قطوعات الكهرباء، لافتاً إلى أن خطوط المياه تحتاج إلى تيار كهربائي مستقر لمدة 5 ساعات لملء خطوط المياه.