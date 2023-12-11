تقدم: بيان وزارة الخارجية يؤكد على اختطاف لسان الدولة السودانية بواسطة فلول النظام السابق ويثبت سعيهم الحثيث للعودة إلى السلطة فوق جثث ودماء الشعب

الخرطوم: السوداني

ندّدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) برئاسة د. عبد الله حمدوك، بالبيان الصادر باسم الخارجية السودانية، وقالت إنه يؤكد على اختطاف لسان الدولة السودانية بواسطة فلول النظام السابق، ويثبت سعيهم الحثيث للعودة إلى السلطة فوق جثث ودماء الشعب السوداني.

وأضافت تقدم: “إن إرادة السلام لدى شعبنا هي الأعلى، وإن أبواق الحرب يجب أن تصمت، لتنتهي الحرب ويسترد مسار السلام والحرية والعدالة الذي أختاره الشعب السوداني في ثورة ديسمبر المجيدة لإقامة الدولة المدنية، دولة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والعدالة النوعية”.

ورحبت تقدم بانعقاد القمة الاستثنائية رقم ٤١ لرؤساء دول الإيقاد، التي ناقشت الأوضاع في السودان، مؤكدة الالتزام الجاد لدول الإقليم والقارة الأفريقية بالعمل المكثف لإحلال السلام في السودان، وإنهاء الكارثة التي أحلت به بسبب الحرب ومخلفاتها.

ومضت في القول: “إنّنا إذ نحيي هذه الجهود، فإننا نشجع الالتزامات التي قطعتها قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالاتفاق على وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، وهو ما يهيئ الأوضاع لاختيار طريق الحلول السلمية والنأي عن زيادة حدة المواجهات المسلحة التي كلفت بلادنا تكلفة إنسانية مروعة ودمرت اقتصادنا وبنيتنا التحتية”.