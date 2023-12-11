والي الجزيرة يعلن عن ترتيبات لاستئناف العام الدراسي

ود مدني: السوداني

أعلن والي الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير، عن تكوين لجنة من الجهات ذات الصلة لمعالجة أوضاع المُستضافين بالمدارس من المتأثرين بالحرب ورفع تصور لاستئناف العام الدراسي وفق موجهات الحكومة الاتحادية.

وجدّد حرص الولاية على استيعاب أبناء الوافدين في المراحل الدراسية المختلفة، وكشف عن التواصل مع عدد من المنظمات لمعالجة التحديات التي تواجه العام الدراسي الجديد، داعياً المواطنين لرفع الحس الأمني ومراقبة المجتمع المحلي، خاصةً وأن الولاية استقبلت أعداداً كبيرة من الوافدين.

وأشار تقرير تلقاه الوالي لدى زيارته اليوم لرئاسة محلية ود مدني الكبرى إلى أن محلية ود مدني تضم 172 مدرسة أساس، منها 123 مدرسة مستغلة كمركز إيواء، إلى جانب 60 مدرسة ثانوية، منها 19 مدرسة مركز للإيواء.