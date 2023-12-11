وزير الخارجية: تشاد استدعت السفير السوداني في إنجمينا وطلبت منه تقديم اعتذار رسمي عن تصريحات الفريق أول ياسر العطا.. والسودان لن يعتذر

بورتسودان: السوداني

قال وزير الخارجية، السفير علي الصادق، إنّ وزارة الخارجية التشادية استدعت السفير السوداني في إنجمينا، وطلبت منه تقديم اعتذار رسمي خلال 3 أيام، عن تصريحات مساعد القائد العام للجيش عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن ياسر العطا، وشدد الصادق في لقاء له اليوم مع التلفزيون القومي أن السودان لن يعتذر عن تلك التصريحات.

واتهم العطا في أول تصريح رسمي من مسؤول حكومي، بشأن الدور الذي تلعبه تشاد حيال الحرب التي يشهدها السودان.

وأمس، تبادلت كل من أبوظبي والخرطوم طرد دبلوماسيين، في خطوة تصعيدية بعد تصريحات العطا.