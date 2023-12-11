الاتحاد الأوروبي يقدم 18 مليون دولار لدعم النازحين من السودان

جوبا: وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، عن تقديم 18.3 مليون دولار أمريكي لدعم آلاف الأشخاص الذين فروا من القتال المستمر في السودان ووجدوا الأمان في جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا.

وقال الاتحاد إنه سيجري توجيه الأموال من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، حيث سيتلقى جنوب السودان 8.60 مليون دولار، بينما ستتلقى تشاد وإثيوبيا 4.85 مليون دولار لكل منهما.

وقال تيمو أولكونن، سفير الاتحاد الأوروبي لدى جنوب السودان، إن الأموال ستدعم حكومة جنوب السودان لدمج العائدين واللاجئين ولتوسيع الخدمات الأساسية الوطنية، بما يتماشى مع السياسات الوطنية والمنتدى العالمي للاجئين هذا الشهر.