تدمير صالة تحرير صحيفة (السوداني).. ونهب المبنى من قبل ميليشيا الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

وثقت عدسة المصور الصحفي، إبراهيم نقد الله، الخراب الذي طال الخرطوم جراء الحرب. ومن ضمن المباني التي طالها الدمار صالة تحرير صحيفة (السوداني).

صحيفة (السوداني) تعرضت كذلك للنهب الكامل من قبل ميليشيا الدعم السريع، التي دخلت المبنى واستولت على أموال في خزينة صرف الرواتب، وخزينة إدارة الإعلان والتوزيع.

كما قامت الميليشيا بسرقة عدداً من أجهزة لاب توب وموبايلات وحاسوب وكاميرات خاصة باقسام التحرير المختلفة بالصحيفة.

من جانبه كتب المصور الصحفي نقد الله، ما شاهده في الخرطوم من دمار، وقال: (8 شهور مضت من الحرب العبثية، دمرت خلالها الخرطوم بشكل لم يكن يتخيله أكثر المتشائمين.. منذ اليوم الأول في حرب 15 أبريل حملت كاميرتي خفية متجولاً لتوثيق هذه الدمار والخراب الذي لحق بمنشآت البلاد في العاصمة الخرطوم، حتى وصلت اخيرا إلى هناك، وهالني ما رأيت. بقايا جثث في الشوارع.. منازل ومؤسسات مدمرة ….. لا للحرب).