شرطة القضارف تتسلّم عدداً من المركبات لتعزيز الطوارئ

القضارف: السوداني

طمأن مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء مدثر حسب الرسول الخليل، المُواطنين بأنّ الولاية محروسة بالقوات النظامية والتي تعمل وفق منظومة واحدة.

وطالب مدثر لدى تسلُّمه من حكومة القضارف اليوم، عدداً من المركبات لتعزيز حالة الطوارئ القصوى المُعلنة، طالب بضرورة مدّ الأجهزة الأمنية بالمعلومات ورصد أيِّ تحرُّكات أو أنشطة مشبوهة.

وعبّر عن شكره وتقديره لحكومة الولاية على الدعم النوعي.

من جهته، أوضح اللواء شرطة سامي حريز، المُشرف على ولايتي كسلا والقضارف أنّهم يعملون حالياً على مراجعة وتنقيح الخُطة الأمنية لمقابلة التحديات الماثلة.