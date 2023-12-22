الصليب الأحمر تدعو لحماية المدنيين وتهيئة ممر آمن لهم وتخشى أن تتحوّل ود مدني إلى فخ آخر للموت

بورتسودان: السوداني

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أطراف النزاع في السودان بشكلٍ عاجلٍ إلى ضمان حماية جميع المدنيين وتهيئة ممر آمن للأشخاص الذين يُحاولون الوصول إلى برٍّ آمنٍ.

وأبدت اللجنة الدولية، عن خشيتها من أن تتحوّل مدينة ود مدني إلى فخ آخر للموت، بعد أن كانت ملجأً للعديد من سكان الخرطوم التي دُمِّرت أجزاءٌ كبيرةٌ منها وانقطعت الخدمات الأساسية عن أحياء بكاملها.

وقالت إنّها تواصل حوارها مع الأطراف، وتدعو بشكل عاجل إلى اتاحة سُبل إنقاذ الأرواح في مختلف المناطق المتضررة من القتال وسط تصاعُـد الاحتياجات الإنسانية.

ونوّهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن أعداد النازحين وصلت إلى نحو 6 ملايين خلال فترة ثمانية أشهر يعيشون في ظروف مُزرية بعد أن فرُّوا من العُنف المُسلّح.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها نجحت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في تيسير إجراء 9500 مكالمة هاتفية لأشخاص فقدوا الاتصال بذويهم، وأنها وزّعت مساعدات مالية لأكثر من 22 ألف نازح في القضارف والجزيرة وغرب دارفور، كما قامت بتدريب 44 مُتطوِّعاً من الهلال الأحمر في الجنينة وزالنجي على إدارة جثث الموتى ونشر فريق جراحة طبي في مستشفى زالنجي، قام بإجراء 232 عملية جراحيّة، بجانب توريد 6 آلاف كيلوجرام من الكلور و420 ألف قرص لتنقية المياه بكل من الخرطوم والقضارف وود مدني.