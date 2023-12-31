مليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة وتقتل 11 مواطناً بالمدينة عرب

قالت تنسيقية لجان مقاومة كرري، إن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة واغتالت 11 مواطناً بمنطقة المدينة عرب بالجزيرة.
وأوضح بيان للتنسيقية اليوم الأحد: “تحديثاً لأحداث ضحايا مجزرة المدينة عرب بولاية الجزيرة، بالأمس تحصلنا على هوية الدكتور المقتول ويدعى أحمد الصديق أحمد العباس من قريه بورتبيل، وأيضاً تم قتل 3 مدنيين داخل مسجد سوق المدينه أثناء أدائهم صلاة العصر، وأيضاً وجدت 7 جثث ضحايا بالقرب من سوق المدينة ،وتم ستر الضحايا ودفنهم في مقابر قرية مهلة.
قالت تنسيقية لجان مقاومة كرري، إن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة واغتالت 11 مواطناً بمنطقة المدينة عرب بالجزيرة.