أحمد القرشي يكتب: التفاوض ضرورة مهما كانت الظروف تحتاج إلى الصبر والحكمة

تحركات الحوار والتفاوض لتنسيقية القوى المدنية أمرٌ حميدٌ، ولقاؤهم بقائد المليشيا أيضاً خطوة جيدة، ونرجو ألا نكيف ذلك للمزاج، بل لميزان العقل ومعايير الحكمة والصبر لوضعنا المأساوي. ونحن في انتظار لقاء رئيس مجلس السيادة، الفريق أول البرهان مع حميدتي؛ خلال أيام لنرى ما حدث فعلاً من تأثير لهذا التفاوض أو الحراك السلمي سودانياً وإقليمياً ودولياً.

نحن نعيش أزمة عميقة تهدد أمتنا ووجودها إلى حقب مقبلة، فلا بد من البصيرة. أنا لم أرَ جديداً في إعلان أديس أبابا بين التنسيقية وحميدتي. هو نفس خطاب حميدتي المستكبر المتعالي الحقير وبرنامجه: التعميد لدولة عنصرية مستبدة أساسها اللا قانون وسيطرة المليشيا العدمية الفوضوية على مقاليد الأمر.

تاريخنا لم يشهد هذا الجور والفوضى والعدمية والدموية، بينما خرج إعلان التنسيقية وحميدتي، كانت عناصر المليشيا الجبانة وفق لجان مقاومة مدينة ود مدني بولاية الجزيرة تُدمِّر، نعم تُدمِّر وتنهب ما تبقى من جامعة الجزيرة ثاني أكبر جامعات السودان.

وقف الحرب أولوية عظيمة خصوصاً بالحوار، غير أن الحرب تبدو وسيلة المعتدي المختل المحتل لأي سلام وفق ظلاميته، وإنّ الشعب الذي نتحدث عنه ليس هو الشعب الذي يراهن عليه العدمي حميدتي، بعد أن عزله شعبنا العظيم اجتماعياً وسياسياً وفرّ من وحشيته.

أنا لا أريد الاستعجال بالتلخيص أن لقاء البرهان – حميدتي المرتقب سيفشل في الوصول إلى سلام. لا بد من الحكمة والصبر للوصول إلى نتائج لصالح وقف الحرب واستعادة الدولة وعودة أهلنا ليعيشوا في كرامة.

وبقي أن نذكر شعبنا وأصدقاءه الكرام جميعاً أن ذاكرة التاريخ متخمة بالدروس: الجيش السوداني يجب أن يدعمَ وتستنفر له الإمكانات ليؤسس بانتصاره الحاسم لحلٍ آمن لشعبنا المثخن بالجروح وللمنطقة.

النفرة لدعم جيشنا ليس أداتها فقط تجييش الناس، ولكن ضخ الحياة بقوة لشرايينه مباشرة، إن جيشنا الذي تُكال إليه التهم لتقزيمه ومحاصرته يخوضُ أعظم معارك تاريخنا عملاقاً ببنيه الأبرار: أكثر من 4 آلاف استشهدوا منذ 15 أبريل 2015، ويستبسل ويستمسك بعروة الوطن في بيئة قاسية عمادها الحاجة للدعم في المجالات كافة.

الأصدقاء المعتدلون في المنطقة، يجب أن يهبوا لنصرته فانتصاره لا مفر سيكون عماداً للاستقرار والوئام حتماً في المنطقة. أي انتصار للمليشيا العدمية سيكلف المنطقة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ويكفيكم ما ترون ما يجري في السودان الآن.