الجيش وحركة عبد الواحد يتحالفان ويُقاتلان ضد الدعم في وسط دارفور

نقل مراسل قناتي العربية – الحدث، عن مصدر عسكري بالجيش السوداني، أن وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية بإقليم دارفور بالتنسيق مع قوات حركة جيش تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، كثّفت نشاطها العسكري والعملياتي بولاية وسط دارفور.

وقال المصدر، إنٍ قوات الجيش وحركة تحرير السودان تضيِّقان الخِناق الآن على قوات الدعم السريع في كل من زالنجي والمناطق المحيطة بها، التي تضم معسكرات للنازحين.

وحول الوضع الأمني الراهن في ولاية شمال دارفور التي يسيطر عليها الجيش السوداني، أكد المسؤول العسكري استمرار الخطة الدفاعية لتأمين عاصمة الولاية مدينة الفاشر بواسطة الجيش وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، مبيناً وجود جيوب للدعم السريع في منطقة (دونكي شطة) على بُعد خمسة عشر كيلو متراً شمالي المدينة دون إقدامها على أي تحركات صوب المدينة.