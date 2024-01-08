البنك السوداني الفرنسي.. دعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية

البنك السوداني الفرنسي

شركة عامة ذات مسؤولية محدودة بالأسهم

دعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية

بهذا يدعو مجلس إدارة البنك السوداني الفرنسي، جميع السادة مُساهمي البنك وفقاً للمادتين (35)أ و(35)ب والمادة (36)2 من لائحة تأسيس البنك والقانون الأساسي لعقد جمعية عمومية غير عادية، وذلك لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد يتكوّن من (7) أعضاء.

– سيتم عقد الجمعية العمومية بمدينة بورتسودان ولاية البحر الأحمر، وسيتم تحديد التاريخ والزمن لاحقاً.

– سيتم الإعلان عن هذه الدعوة لمدة خمسة أيّام عمل في كل من فروع البنك بالولايات وصفحة البنك في الفيس بوك وموقع البنك الإلكتروني والصحافة الإلكترونية.

– يجب تسليم طلبات الترشيح لسكرتير مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني

BODSFB@gmail.com

أو عبر تطبيق الواتس بالرقم 00249912324818 أو عبر مديري فروع البنك بالولايات، وذلك خلال فترة الإعلان عن الدعوة.

– السّادة المُساهمون الذين يرغبون في الترشّح ومعهم أوراق ثبوتية تثبت ملكيتهم للأسهم في شركة البنك السوداني الفرنسي أو وكلاء عنهم وفق الإجراءات القانونية الرسمية.

– قفل باب الترشيح في الســ12ـــاعة ظهر يوم 15 يناير 2024م.

ملحوظة هامّة:

شروط الترشيح لمجلس الإدارة باستيفاء مطلوبات ضوابط حوكمة المصارف منشور رقم 2020/ 5 الصّادر بتاريخ 13/ 7/ 2020م وهي:

أ- تعبئة استمارة الترشيح الصّادرة من بنك السودان المركزي.

ب- استمارة الكفاءة والملائمة الصّادرة من بنك السودان المركزي.

ج- صحيفة جنائية حديثة للمرشّح (الفيش).

د- السيرة الذاتية للمرشّح.

هـ- التقرير الائتماني للمرشّح.

و- إبراء ذمة من جهات الاختصاص (الضرائب والزكاة).

بأمر مجلس الإدارة

دفع الله الفاضل محمد أبو قدير

سكرتير مجلس الإدارة